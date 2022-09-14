Украинские операторы начинают возобновлять работу сети на освобожденной территории Харьковщины

Мобильный оператор Vodafone начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Вечером 13 сентября связь появилась в Купянске, сообщила пресс-служба компании.

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"Купянск – снова на связи. Благодаря ВСУ и нашим не менее героическим инженерам. Все будет Украина", — говорится в сообщении.

Относительно возобновления связи других украинских операторов пока не сообщалось.

Кроме того, почтовые операторы также возвращаются в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области. 12 сентября в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов.

Отделения "Укрпочты" первыми поехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.

Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги.

Напомним, ВСУ освободили Купянск 10 сентября, до этого, 8 сентября, под контроль украинских сил вернулась Балаклея.

Источник фото: ua.depositphotos.com