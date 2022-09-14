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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Украинские операторы начинают возобновлять работу сети на освобожденной территории Харьковщины

Украинские операторы начинают возобновлять работу сети на освобожденной территории Харьковщины

Мобильный оператор Vodafone начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Вечером 13 сентября связь появилась в Купянске, сообщила пресс-служба компании.

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"Купянск – снова на связи. Благодаря ВСУ и нашим не менее героическим инженерам. Все будет Украина", — говорится в сообщении.

Относительно возобновления связи других украинских операторов пока не сообщалось.

Кроме того, почтовые операторы также возвращаются в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области. 12 сентября в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов.

Отделения "Укрпочты" первыми поехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.

Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги.

Напомним, ВСУ освободили Купянск 10 сентября, до этого, 8 сентября, под контроль украинских сил вернулась Балаклея.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан