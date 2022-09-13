"Новая почта" возобновила работу в Балаклее

Компания начинает возобновлять работу в деоккупированных городах Харьковской области.

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Со вчерашнего дня, 12 сентября, в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение "Новой почты" или отправить посылку за счет получателя. Мобильное отделение пока не принимает наличные деньги.

"Теперь жители Балаклеи смогут получать посылки от близких и родных и гуманитарную помощь. Также они смогут заказывать самое необходимое в интернете - еду, лекарства, вещи первой необходимости или товары, которых еще нет в местных магазинах", - отмечают в компании.

К концу этой недели компания планирует открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Напомним, что на Харьковщине уволены уже более 40 населенных пунктов.