Кремль ставит на паузу подготовку к псевдореферендумам на оккупированных территориях, - ISW

Последствия украинских контрнаступлений могут снизить вероятность того, что Россия проведет фиктивные референдумы об аннексии на оккупированных территориях.

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Так, масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и заставляет российские войска бежать из оккупированной части Украины далеко за линию столкновения. Украинский центр сопротивления сообщил 12 сентября, что российские войска по всей оккупированной Херсонской области ограничили всеобщую свободу передвижения, усилили военные блокпосты и увеличили грабежи, в том числе мотоциклы. Об этом сообщают аналитики ISW.

"Все это очевидные признаки российского отчаяния. Российские войска могут грабить мопеды и мотоциклы, чтобы убегать в случае военного коллапса", - подчеркнули аналитики ISW.

Украинский центр сопротивления также сообщил, что 12 сентября российские войска усилили патрулирование и блокпосты вокруг Мариуполя, чтобы воспрепятствовать украинским "диверсиям".

Последствия украинских контрнаступлений могут снизить вероятность того, что Россия проведет фиктивные референдумы об аннексии на оккупированных территориях в следующем месяце. По данным аналитиков, в оккупированном Херсоне остается "ряд" специалистов, но Кремль поставил референдум "на паузу".

Назначенный Россией глава Запорожской области Евгений Балицкий 12 сентября заявил, что Запорожская оккупационная администрация проведет референдум об аннексии, "как только мы будем готовы с точки зрения безопасности". Балицкий также утверждал, что 86% жителей Запорожья поддерживают аннексию области Россией, что указывает на то, что оккупационные власти проводят фальшивые опросы общественного мнения, чтобы поддержать запланированный референдум, или заранее обусловили результаты псевдореферендума.

Напомним, что Украина направила США перечень оружия, которое необходимо для продолжения наступления в 2023 году.