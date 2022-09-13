Кремль ставить на паузу підготовку до псевдореферендумів на окупованих територіях, - ISW

Наслідки українських контрнаступів можуть зменшити ймовірність того, що Росія проведе фіктивні референдуми про анексію на окупованих територіях.

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Так, масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і змушує російські війська тікати з окупованої частини України далеко за лінію зіткнення. Український центр спротиву повідомив 12 вересня, що російські війська по всій окупованій Херсонській області обмежили загальну свободу пересування, посилили військові блокпости та збільшили грабування, зокрема мотоциклів. Про це повідомляють аналітики ISW.

"Все це явні ознаки російського відчаю. Російські війська можуть грабувати мопеди та мотоцикли, щоб тікати в разі військового колапсу", - підкреслили аналітики ISW.

Український центр спротиву також повідомив, що 12 вересня російські війська посилили патрулювання та блокпости навколо Маріуполя, щоб перешкодити українським "диверсіям".

Наслідки українських контрнаступів можуть зменшити ймовірність того, що Росія проведе фіктивні референдуми про анексію на окупованих територіях наступного місяця. За даними аналітиків, в окупованому Херсоні залишається "ряд" фахівців, але Кремль поставив референдум "на паузу".

Призначений Росією голова Запорізької області Євген Балицький 12 вересня заявив, що Запорізька окупаційна адміністрація проведе референдум про анексію, "як тільки ми будемо готові з точки зору безпеки". Балицький також стверджував, що 86% мешканців Запоріжжя підтримують анексію області Росією, що вказує на те, що окупаційна влада проводить фальшиві опитування громадської думки, щоб підтримати запланований референдум, або наперед обумовила результати псевдореферендуму.

Нагадаємо, що Україна направила США перелік зброї, яка потрібна для продовження наступу в 2023 році.