Україна направила США перелік зброї, яка потрібна для продовження наступу в 2023 році – WSJ

Київ повідомив Вашингтону, яка зброя знадобиться ЗСУ для продовження ведення наступу у 2023 році. Україна, зокрема, запитує ракетні системи великої дальності ATACMS, яку США відмовлялися надати раніше. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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До списку, наданого Україною, увійшло 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракет "Гарпун" і 2000 ракет для РСЗВ HIMARS.

Такий запит Білий дім отримав після того, як українська сторона поінформувала США про успіхи ЗСУ, заявивши, що переломний момент у війні може настати, якщо українські військові отримають РСЗВ більшої дальності, зокрема ATACMS.

Загального списку запитуваної зброї WSJ не публікує, але зазначає, що акцент у ньому зробили саме на ATACMS.

Напередодні міністр оборони Ллойд Остін, відповідаючи на запитання, чому США не бажають надати Україні ракети ATACMS, сказав, що "Вашингтон має намір дати українцям те, що їм потрібно, щоб відбити російські війська".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Генеральний штаб вже зараз розглядає перспективи ведення бойових дій на наступний рік. Він зазначає, що у 2023 році Україна має завдати кількох послідовних контрударів, але війна не зупиниться, навіть якщо Росія втратить контроль над окупованим Кримом.

До цього авторитетні американські експерти з нацбезпеки, військові, дипломати та колишні посадовці закликали Байдена наростити військову допомогу Україні, давши ракети ATACMS з дальністю 300 км.