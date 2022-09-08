США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $675 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає ще 675 мільйонів доларів допомоги від США. Про це він повідомив 8 вересня під час виступу на 5-му засіданні контактної групи з питань оборони України, який транслював Пентагон у Twitter.

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"Через кілька тижнів після останньої зустрічі (на авіабазі Рамштайн - Delo.ua) США виділили ще 6,3 млрд дол. на допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні у розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін.

На початку зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині він сказав, що учасники обговорюватимуть, як їх держави можуть співпрацювати разом, щоб провести навчання для Збройних сил України та вдосконалювати власні оборонно-промислові бази для довгострокової допомги ЗСУ.

За словами Остіна, новий пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані санітарні машини, протитанкові системи тощо. Він додав, що США разом із союзниками збільшили кількість гаубиць для ЗСУ у 18 разів.

Попереднього разу президент США Джозеф Байден оголошував про пакет військової допомоги Україні (на $2,98 млрд) 24 серпня. В нього увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.

У Пентагоні наголошують, що на відміну від попереднього рішення, за яким військова допомога Україні виділялася рішенням президента США з уже наявних запасів Міноборони, зараз йдеться про її надання в рамках Ініціативи сприяння безпеці України через відповідні закупівлі у військовій промисловості.