Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $775 мільйонів: що до нього увійшло

Президент США Джозеф Байден передав Державному департаменту повноваження щодо виділення 775 мільйонів доларів, передбачених для Міністерства оборони США за оборонними статтями, а також на військову освіту та навчання, на надання військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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У свою чергу, як повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника Пентагону, цей пакет допомоги для України включатиме 16 105-міліметрових гаубиць.

Також до нього увійшли 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів MaxxPro класу MRAP (стійких до підриву мін та захищених від атак із засідки) та близько 1000 протитанкових ракет Javelin.

За словами джерела агентства, хоча це вперше, коли самі США надають безпілотники Scan Eagle, у минулому якась "інша країна" вже постачала їх Україні.

За даними CNN, до пакету допомоги також увійдуть 1500 важких протитанкових ракетних комплексів TOW з оптичним відстеженням і провідним управлінням, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), додаткові боєприпаси для наданих раніше систем HIMARS.

Крім того, буде надано додаткові повнопривідні військові автомобілі Humvee, обладнання для розмінування, тактичні захищені системи зв'язку, підривні боєприпаси, прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри.

"Високо ціную надання чергового пакету американської військової допомоги на 775 мільйонів доларів. Дякую президенту США за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!" - прокоментував рішення президент Володимир Зеленський.

Таким чином, з урахуванням останнього, 19-го, пакету загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 мільярда доларів.