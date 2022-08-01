В Україну прибули ще чотири HIMARS

В Україну прибула чергова партія американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) у числі чотирьох штук, повідомив у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Вдячний президенту США, міністру оборони Ллойду Остіну та американському народу за посилення української армії. Ми довели, що вміємо з розумом поводитися з цією зброєю. Звук залпів HIMARS став хітом цього літа на передовій!" – написав він.

Нагадаємо, що Остін анонсував передачу ще чотирьох HIMARS 20 липня, коли було проведено четверте засідання міжнародної контактної групи з питань військової допомоги Україні.

У свою чергу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив після цього, що США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом понад 20 систем HIMARS.

Пізніше голова комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт повідомив, що США та союзники передадуть Україні 25-30 HIMARS та MLRS M270. Останні, нагадаємо, почали прибувати у середині липня. Окрім США, їх мають передати Україні Велика Британія та Німеччина (остання - у кількості трьох штук під назвою MARS II, які, судячи зі слів Резнікова, вже передано).

При цьому раніше український міністр заявив, що для ефективного стримування РФ Україна потребує вдвічі більшої кількості - принаймні 50 ракетних систем HIMARS і M270. Він аргументував свій заклик наростити постачання американських артилерійських систем дальньої дії тим, що завдяки своїй точності вони дуже добре зарекомендували себе при ударах по російських окупантах.