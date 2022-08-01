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В Україну прибули ще чотири HIMARS
В Україну прибула чергова партія американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) у числі чотирьох штук, повідомив у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Вдячний президенту США, міністру оборони Ллойду Остіну та американському народу за посилення української армії. Ми довели, що вміємо з розумом поводитися з цією зброєю. Звук залпів HIMARS став хітом цього літа на передовій!" – написав він.
Нагадаємо, що Остін анонсував передачу ще чотирьох HIMARS 20 липня, коли було проведено четверте засідання міжнародної контактної групи з питань військової допомоги Україні.
У свою чергу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив після цього, що США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом понад 20 систем HIMARS.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше голова комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт повідомив, що США та союзники передадуть Україні 25-30 HIMARS та MLRS M270. Останні, нагадаємо, почали прибувати у середині липня. Окрім США, їх мають передати Україні Велика Британія та Німеччина (остання - у кількості трьох штук під назвою MARS II, які, судячи зі слів Резнікова, вже передано).
При цьому раніше український міністр заявив, що для ефективного стримування РФ Україна потребує вдвічі більшої кількості - принаймні 50 ракетних систем HIMARS і M270. Він аргументував свій заклик наростити постачання американських артилерійських систем дальньої дії тим, що завдяки своїй точності вони дуже добре зарекомендували себе при ударах по російських окупантах.