У Конгресі США назвали кількість HIMARS, які передадуть Україні

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, командою Офісу президента та Уряду, Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт назвав кількість HIMARS та MLRS, які передадуть Україні США та союзники. Мова йде про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них.

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Про це повідомив Адам Сміт повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода".

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", - сказав він.

Голова Комітету наголосив, що буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших.

"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

Як наголосив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням.

"Мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що Україна потребує більше зброї, щоб завершити війну до зими, інакше потім вона буде більш важкою. Також важливо, щоб допомога Україні від міжнародних партнерів надходила вчасно.