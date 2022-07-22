У Зеленського заявили, що війну треба завершити до зими

Україна потребує більше зброї, щоб завершити війну до зими, інакше потім вона буде більш важкою. Також важливо, щоб допомога Україні від міжнародних партнерів надходила вчасно.

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Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна протистоїть Росії вже 5 місяців. Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій", - підкреслив Єрмак.

За його словами, важливо, щоб вся допомога, про яку просить Україна, надходила вчасно.

"Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою", - наголосив голова ОП.

Він підкреслив, що США мають розуміти, що сьогодні вони інвестують у боротьбу за свободу.

"Також незалежна Україна - це великий ринок, де американському бізнесу завжди раді. Окрім цього, перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО", - зазначив Єрмак.

За його словами, якщо Україна не вистоїть, то вже американським солдатам доведеться воювати проти РФ за свободу інших, наприклад, країн Балтії.

"Дуже важлива робота по висвітленню у США правди про війну у нашій країні, про терор Росії, яка має бути визнана країною-спонсором тероризму", - зазначив голова ОП.

Нагадаємо, США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом уже понад 20 систем HIMARS.