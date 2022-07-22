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У Зеленского заявили, что войну нужно завершить к зиме
Украина нуждается в большем количестве оружия, чтобы завершить войну к зиме, иначе потом она будет более тяжелой. Также важно, чтобы помощь Украине от международных партнеров поступала вовремя.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Украина противостоит России уже 5 месяцев. Мы не испугались и продемонстрировали всему миру, что можем победить. Для этого нам нужно больше оружия и антироссийских санкций", - подчеркнул Ермак.
По его словам, важно, чтобы вся помощь, о которой просит Украина, поступала вовремя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Ведь войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой", - подчеркнул глава ОП.
Он подчеркнул, что США должны понимать, что сегодня они инвестируют в борьбу за свободу.
"Также независимая Украина – это большой рынок, где американскому бизнесу всегда рады. Кроме этого, победа Украины обеспечит безопасность других государств, стран НАТО", – отметил Ермак.
По его словам, если Украина не устоит, то уже американским солдатам придется воевать против РФ за свободу других, например, стран Балтии.
"Очень важна работа по освещению в США правды о войне в нашей стране, о терроре России, которая должна быть признана страной-спонсором терроризма", - отметил глава ОП.
Напомним, США и их союзники обязались передать Украине уже более 20 систем HIMARS.