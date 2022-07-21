В США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

В Сенате Соединенных Штатов Америки представили проект резолюции о признании действий России в Украине, в частности, депортации и убийство гражданских, геноцидом украинского народа. Об этом сообщила пресс-служба комитета Сената по иностранным делам.

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"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом. Если вы сможете пройтись по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как это сделал я, и слушать рассказы о том, что сделали российские солдаты, то поймете, что РФ совершает геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные военные преступления россиян по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", — заявил американский сенатор Джим Риш.

Представленная резолюция содержит несколько основных положений:

осуждение России за совершение актов геноцида против Украины;

призыв США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;

проведение трибунала и международного уголовного расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении вечером 21 июля, проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом — это первый результат визита первой леди Украины Елены Зеленской в США.

"Несколько месяцев назад наша экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты – сенаторы Риш, Кардин Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признание действий России в Украине геноцидом", - сказал глава государства.

Между тем, 40 стран уже подписали официальное заявление о том, что они поддерживают нарушение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида.

Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же 14 апреля 2022 года.