Гаага ждет: иск Украины против РФ в Международный суд ООН поддержали более 40 стран

Более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают возбуждение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида.

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Об этом говорится в совместном заявлении стран.

Как говорится в заявлении, подписавшие его страны подтверждают поддержку возбуждения Украиной в Международном суде производства против России в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Целью иска является доказательство того, что у России не было никаких законных оснований для военных действий в Украине. Также у страны-агрессора РФ нет и не было никаких оправданий применению геноцида по отношению к украинцам.

Подписавшие заявление страны подчеркивают важность такого судебного дела и вновь призывают Россию "немедленно приостановить боевые действия в Украине, как это предписано Судом в его Постановлении о временных мерах от 16 марта 2022 года".

В заявлении подчеркивается, что постановления Международного суда о временных мерах имеют обязательную юридическую силу для сторон и что "невыполнение постановления Суда от 16 марта 2022 года представляет собой дальнейшее нарушение Россией своих международных обязательств".

Заявление подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, США и Европейский Союз.

Отметим, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Ирландии.