Румыния заявила о начале расследования против России за преступления в Украине

Румынская прокуратура заявила, что начинает расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных Россией во время войны в Украине.

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Об этом передает Bloomberg.

Уголовное законодательство Румынии применяется к преступлениям, совершенным против румынского гражданина иностранным гражданином за пределами территории страны, о чем заявила Генеральная прокуратура страны. Расследование, которое будет проводить военная прокуратура, также учитывает наличие у украинцев румынского гражданства.

"Последствия нападения особенно тяжелые, они повлекли за собой большое количество смертей среди гражданского населения, в том числе детей, а также ранения", - говорится в заявлении прокуратуры, передает издание.

Также в прокуратуре напомнили, что война заставила уехать за границу миллионы украинцев, имеющих статус беженцев, в том числе на территории Румынии.

Напомним, что отряд технических и научных жандармов из Франции занимаются расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.