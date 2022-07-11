Румунія заявила про початок розслідування проти Росії через злочини в Україні

Румунська прокуратура заявила, що розпочинає розслідування ймовірних злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Кримінальне законодавство Румунії застосовується до злочинів, скоєних проти румунського громадянина іноземним громадянином за межами території країни, про що заявила Генеральна прокуратура країни. Розслідування, яке проводитиме військова прокуратура, також враховує наявність українців румунського громадянства.

"Наслідки нападу особливо тяжкі, вони спричинили велику кількість смертей серед цивільного населення, зокрема дітей, а також поранення", - йдеться у заяві прокуратури, передає видання.

Також у прокуратурі нагадали, що війна змусила виїхати за кордон мільйони українців, які мають статус біженців, зокрема на території Румунії.

Нагадаємо, що загін технічних та наукових жандармів із Франції займаються розслідуванням військових злочинів російських окупантів у Київській області.