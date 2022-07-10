Прокуратура підозрює у держзраді дев'ятьох поліцейських із Луганської області

Луганська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді дев'ятьом поліцейським. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, навесні 2022 року діючі працівники Нацполіції області, незважаючи на принесену ними присягу, змінили українській державі і перейшли на бік ворога. У ході тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев'ять співробітників поліції пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною ", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, підозрювані дали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур – так званих "Старобільського, Міловського, Біловодського РВВС МВС ЛНР" та "прокуратури Троїцького району ЛНР".

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ГБР, що у Краматорську.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, який у 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою.