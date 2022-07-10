Прокуратура подозревает в госизмене девятерых полицейских из Луганской области

Луганская обласная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене девятерым полицейским. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, весной 2022 года действующие работники Нацполиции области, несмотря на принесенную ими присягу, изменили украинскому государству и перешли на сторону врага. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников полиции прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ", - сказано в сообщении.

Согласно ему, подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь незаконных структур – так называемых "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" и "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, который в 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" сдал единую украинскую субмарину без боя.