Экс-командир захваченной РФ единственной украинской подлодки "Запорожье" получил подозрение в госизмене

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, который в 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" сдал единую украинскую субмарину без боя.

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В настоящее же время, как говорится в сообщении ведомства, следователи собрали достаточно доказательств того, что он воюет против Украины на стороне российских оккупационных сил.

"Изменив присяге, он присягнул Вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте. Сейчас он в должности заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ воюет против Украины на стороне оккупантов", - указывают в ГБР.

По части 1 статьи 111 Уголовного кодекса подозреваемому, если он попадет в руки украинского правосудия, грозит лишение свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, что ранее ГБР сообщило о подозрении капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вышний Волочек". Эти офицеры также предали Украину в 2014 году, но сейчас их обвиняют в госизмене именно из-за участия в войне против Украины.