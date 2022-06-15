Мэра оккупированного Россией Волчанска заподозрили в госизмене

Следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомили Волчанскому городскому голове Анатолию Степанцу о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

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Как сообщает областная прокуратура, Степанец присутствовал на мероприятии 3 июня в Купянске, на котором была создана так называемая "временная гражданская администрация Харьковской области", выполняющая функции законодательной и исполнительной власти на оккупированных территориях региона.

Участниками этого мероприятия стали восемь человек, которым 8 июня было заочно уведомлено о подозрении. При этом в прокуратуре отмечают, что мэр Волчанська "перешел на сторону РФ, поддержал создание незаконного органа и добровольно участвовал в его деятельности".

Напомним, что некоторые участники указанного мероприятия получили подозрения уже не первый раз. В частности, речь идет о Владиславе Соколове, возглавившем местную российскую оккупационную администрацию в Изюме, а также Геннадие Мацегоре, который был первым украинским мэром, уличенным в помощи оккупантам.

Кроме того, в госизмене подозревают и заместительницу начальника Купянского райотдела полиции Наталью Шевченко, которая вместе с Мацегорой пошла на сотрудничество с российскими военными

Отметим, что Степанец, как и Мацегора, на последних местных выборах баллотировался в мэры от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Министерство юстиции инициировало ее запрет, и соответствующее заседание суда должно состояться в четверг, 16 июня. Добавим, что от этой же политсилы баллотировался и подозреваемый в госизмене мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура.