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Мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік "ДНР"
Так званий голова "ДНР" Денис Пушилін провів зустріч із мером Святогірська Володимиром Бандурою, під час якої призначив його "головою адміністрації".
Про це повідомляє УНІАН.
Раніше повідомлялося, що ГБР завела проти Бандури справу після того, як він зняв відео, де звинувачував ЗСУ у підпалі скиту Святогірської лаври, виправдовував злочини російських окупантів, і говорив про "нацистів", які вбивають ченців.
Президента України Володимира Зеленського Бандура закликав "пощадити слов'ян" та перестати бути "підстилкою Заходу".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше мер Святогірська публічно демонстрував проукраїнську позицію. Він використовував формулювання "російські окупанти", "російський агресор", розповідав про злочини загарбників, закликав жителів евакуюватися.
Нагадаємо, що в ЄС заявили про необхідність переговорів із Росією.