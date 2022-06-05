Російська армія веде наступ на Святогірськ і перекидає техніку на Бахмутський напрямок, - Генштаб ЗСУ

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки у Харківській області.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. До 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів озброєних РБ. У рамках цих заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття із підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку агресор провів артилерійські обстріли об'єктів інфраструктури в районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам'янська Слобода Чернігівської області.

Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БПЛА у певних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та запобіганні подальшому просуванню ЗСУ до державного кордону. Противник не припиняє обстрілів позицій наших військ поблизу міста Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тішки.

На Слов'янському напрямі угруповання противника завершили перегрупування військ. Певні підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгенька – Долина та Бражківка – Вернопілля.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямі ворог веде наступ у напрямі Святогірська, намагається витіснити в українські війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення висот противник намагається вести наступ у напрямку Нірково – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти завдають вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів українських військ з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

У Південнобузькому напрямку, чекаючи наступальних дій українських військ, у певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні та дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямі Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться п'ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПЛА типу "Орлан-10".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, ймовірно, Су-34 і БПЛА типу "Форпост" на Південному напрямку. Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилаті ракети "Калібр".