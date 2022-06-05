В Николаевской области сбили две вражеские ракеты

Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты.

"Это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов", - говорится в сообщении.

Лишь вчера личный состав уничтожил 4 крылатые российские ракеты, которые были выпущены по мирным городам Украины.

Напомним, украинские военные из воздушного командования "Юг" 4 июня сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". БПЛА оккупантов вел разведку побережья Черного моря.