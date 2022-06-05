У Миколаївській області збили дві ворожі ракети

Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю.

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Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських Сил Збройних Сил.

Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети.

"Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів", - йдеться у повідомленні.

Лише вчора особовий склад знищив 4 крилаті російські ракети, випущені по мирних містах України.

Нагадаємо, українські військові з повітряного командування "Південь" 4 червня збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". БПЛА окупантів провадив розвідку узбережжя Чорного моря.