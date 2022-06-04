ВСУ сбили на юге Украины вражеский беспилотник за $ 7 млн

Украинские военные из воздушного командования "Юг" 4 июня сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". БПЛА оккупантов вел разведку побережья Черного моря.

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Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Отметим, что стоимость беспилотника "Форпост" составляет 7 миллионов. долларов. Главная задача этого БПЛА – собирать разведывательные данные, вести поисково-наблюдательные полеты и поисковые операции. Он также может нести вооружение в виде контейнера с ракетой ПТРК.

Отметим, турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Литве ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России.