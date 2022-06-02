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Александр Даниленко, СЕО Culver Aviation: "Мы создавали беспилотники для гражданских нужд, но сейчас они помогают армии"
До 24 февраля 2022 года основатель Culver Aviation Александр Даниленко делал беспилотники для картографии, замеров площади полей и строительства дорог, но после начала войны военные запросили и сейчас самолеты SKIF помогают защитникам Украины. Подробности в эксклюзивном интервью для Delo.ua
Наш первый разговор с Александром Даниленко состоялся еще до войны, но пока мы готовили материал, 24 февраля Россия напала на Украину.
“24 февраля я проснулся от звонка коллеги в 5 часов утра. Он меня разбудил и сказал: Все! Началось!”, – рассказывает Александр.
СЕО Culver Aviation оперативно спас бизнес и в первые дни перевез его на запад Украины. Поэтому мы встретились еще раз и продолжили говорить о том, как Culver Aviation эвакуировал людей, оборудование и наработки. А также о том – как война заставила мирную компанию заниматься помощью армии.Подписывайтесь на наш Telegram канал