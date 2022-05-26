Від цивільної авіації до помічників військових: як компанія Culver Aviation розвиває свої БПЛА SKIF

Перед початком війни в Україні спостерігався підвищений попит на послуги безпілотної авіації - дрони допомагали аграріям і дорожникам, лісникам і рятувальникам ДСНС. Тому очевидним був інтерес інвесторів до стартапів, пов’язаних з безпілотниками. Одна з таких компаній – Culver Aviation, яка виготовляє безпілотники SKIF та надає сервіси моніторингу землі з їх допомогою. Але війна докорінно все змінила…

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Наша розмова з СЕО Culver Aviation Олександром Даниленко відбулась ще у мирний час, але поки ми готували матеріал, 24 лютого Росія напала на Україну.

“24 лютого почалось зі дзвінка колеги о 5 годині ранку. Він мене розбудив і сказав: “Все! Почалося!”, - розповідає Олександр.

Наш співрозмовник оперативно врятував бізнес, і в перші дні перевіз його на захід України. Тому ми зустрілись ще раз, і продовжили говорити про те, як Culver Aviation евакуював людей, обладнання і напрацювання. А також про те - як війна змусила мирну компанію займатися допомогою армії.

Перший SKIF у небі

Після закінчення школи і отримання вищої освіти у КПІ Олександр Даниленко, майбутній засновник і СЕО Culver Aviation, працював в IT-напрямку - створював інфраструктури банків, готелів, був системним архітектором. У 2013 році він створив свою першу компанію, а після початку війни на Донбасі, у 2014 році, йому випав шанс приєднатись до волонтерської групи, яка займалась постачанням безпілотників воїнам АТО. З тих пір в офісі Олександра завжди зберігається прапор зі словами вдячності від наших захисників.

“Тоді я побачив перспективу аеромоніторингу з точки зору бізнесу. В 2016 році у нас вже з’явився літак власної розробки – SKIF, якийми переорієнтували під потреби аграріїв. Одразу після випуску 5 комплектів - передали їх замовникам. Також ми вчили людей керувати цими дронами. З кожним роком ми вдосконалювали електроніку та ПЗ літака, а в 2019 році прийшло розуміння, що потрібно перейти на модель продажу послуг, а не апаратів”.

Олександр почав новий етап розвитку свого бізнесу і паралельно – шукав інвесторів для підтримки його інженерних та бізнес ідей. У 2021 році після багатьох перемовин з різними інвесторами Даниленко обрав у партнери холдинг TECHIIA – так зʼявилася компанія Culver Aviation.

“ З 2014 року пошук інвестора - це постійна частина роботи. Потрібне регулярне надходження коштів, щоб не зупинявся процес розробки . Ми спілкувались з багатьма інвесторами, змінювали пропозицію залежно від їх запитів, постійно вдосконалювали її. Таким чином пропозиція ставала кращою і кращою. В певний момент ми домовились з TECHIIA через схожі погляди на розвиток компанії. Хлопців з TECHIIA я знаю давно, але поки наша пропозиція не стала бізнесовою - це була просто дружба”, - розповідає СЕО Culver Aviation.

Курс на постійне вдосконалення

До початку війни, вся команда Culver Aviation працювала у Києві, тут відбувався повний цикл зі створення БПЛА SKIF - від розробки електроніки до побудови літаків та навчання пілотів. Офіс у Києві працює і зараз, але зʼявився ще один – на заході України.

У Києві працюють конструктори і програмісти - деякі зі співробітників мають досвід роботи у таких авіагігантах, як корпорація Боїнг. Загальна кількість співробітників - більше 60 висококласних фахівців. Зараз частина з них продовжують роботу у новому офісі.

Створення кожного безпілотника починається з комп’ютера інженера-конструктора, який прораховує та перевіряє усе – від розмірів лопастей гвинта до аеродинамічних показників. Потім креслення передають у виробничий цех, де виготовляють прес-форми і з композиту скловолокна, кевлару та карбону створюють фюзеляж майбутньої “пташки”.

Ну і, власне, технічне наповнення літака – автопілот, камера, необхідні датчики та інша електроніка.

“ Ми користуємося готовими програмно-апаратними комплексами, які наші фахівці адаптують під потреби та завдання SKIF . Наприклад, пристосовуємо до потреб наших літаків автопілот (станом на початок лютого, - delo.ua), який був анонсований лише декілька місяців тому. І перша партія таких модифікованих автопілотів уже керує SKIF у небі, - розповідає Олександр Даниленко. - Також інженери-електроніки - створюють нові алгоритми керування літаками, дописують нові функціонали та створюють власні плати”.

Двохчастотна навігаційна система та камери з великим сенсором дозволяють отримати точність в масштабі 1 см землі на 1 піксель у цифрових картах. Завдяки цьому можна розрізняти дрібні об'єкти місцевості. Це дозволяє створити карти високої точності та провести необхідні вимірювання і обчислення в різних індустріях. Якщо показати одну й ту саму карту аграрію, ліснику, дорожнику - то кожний побачить своє”, - доповнює Даниленко.

Зміна бізнес-моделі

“Ми починали з того, що продавали свої дрони замовникам та навчали їхній персонал, - розповідає СЕО Culver Aviation. - Але з 2021 року ми повністю перейшли на сервісну Drone-as-a-Service (DaaS) модель – надаємо повний комплекс послуг з авіарозвідки для аграріїв, дорожників, лісників тощо”.

Клієнту не потрібно витрачати гроші на купівлю техніки, і її обслуговування, а також не витрачається час на навчання своєї команди . Якщо потрібно обміряти поле – на місце виїжджає професійна команда операторів з технікою, швидко виконує польотну місію і передає запис аерозйомки до офісу картографам та геодезистам для обробки даних. Клієнт отримує результат за лічені дні. До речі, завдяки власним розробкам Culver Aviation надає клієнту в 40 разів детальніший знімок, ніж той, що робить супутник.

“Ми націлені розвивати компанію в Україні, для цього – розширюємо авіапарк. Якщо проаналізувати ринок конкурентів, то жоден з них не має навіть десяти літаків. А в нас їх багато, тому ми можемо надавати дуже багато послуг і дуже швидко. Щодо закордонних замовників - це можуть бути ситуативні замовники з сусідніх країн”, - говорить Даниленко.

Після початку війни

“24 лютого 2022 року почалось зі дзвінка колеги о 5 годині ранку. Він мене розбудив і сказав: “Все! Почалося!”. Я зібрався і одразу поїхав до офісу. Це було десь о 8 годині. Доїхав, а в офісі всі стривожені. Вирішили поставити великий телевізор, щоб спостерігати з колегами за інформацією, і розуміти як на неї реагувати” - розповідає Олександр Даниленко про перші свої дії, після того, як розпочалася війна.

Наступним кроком було прийнято рішення зберегти всю напрацьовану інформацію, щоб не втратити розробок.

“Ми почали готуватись залишити офіс в Києві. Найцінніше в нашій компанії - це люди. А вже потім - напрацювання цих людей. Устаткування чи приміщення були не в пріоритеті. Далі ми вирішили як і коли ми будемо виїжджати, бо вже через півдня було зрозуміло, що Київ потрібно залишити. До наступного ранку ми мали підготувати транспорт для всіх, хто бажав виїхати. Також потрібно було евакуювати обладнання і необхідні речі. 10 осіб вирішили виїжджати. Перший тиждень ми перебували у Київській області, слідкували за ситуацією, і потім вирушили у західному напрямку, який здавався більш безпечним” - говорить Олександр.

В результаті 40% команди переїхали на захід України, ще 20% (переважно операторами БПЛА) – вступили до лав ЗСУ, включно із ТрО.

Першочерговою задачею після релокації стало продовження розробки нового проекту компанії. Також було потрібно знайти житло для членів команди та їх сімей – це один з найбільших викликів. До слова, компанія оплатила перший місяць оренди і комісію ріелторів. Крім того, усі співробітники, які потребували фінансової підтримки, отримали аванс зарплати за два місяці.

Обставини склалися так, що Олександр Даниленко повернувся до того, з чого починав у 2014 році - тепер його дрони знову допомагають українським військовим:

“ Ми віддали на потреби ЗСУ 6 літаків SKIF, їх ринкова вартість - понад 200 тис доларів. У порівнянні з тим, скільки життів вони можуть врятувати - це дрібниці . Ми створювали їх для картографії, замірів площі полів та будівництва доріг, але військові дали запит і зараз наші літаки SKIF допомагають армії”.

Зараз у компанії адаптуються до роботи в двох офісах, запускають новий виробничий майданчик та працюють над новими проектами, які хочуть вивести на світовий ринок БПЛА. А також відкрили безкоштовну школу пілотів дронів – кажуть, це їх ще один маленький вклад в перемогу України.