От гражданской авиации к помощникам военным: как компания Culver Aviation развивает свои БПЛА SKIF

Перед началом войны в Украине наблюдался повышенный спрос на услуги беспилотной авиации – дроны помогали аграриям и дорожникам, лесникам и спасателям ГСЧС. Поэтому очевидным был интерес инвесторов к стартапам, связанным с беспилотниками. Одна из таких компаний – Culver Aviation, производящая беспилотники SKIF и предоставляющая сервисы мониторинга земли с их помощью. Но война в корне все изменила…

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Наш разговор с CEO Culver Aviation Александром Даниленко состоялся еще в мирное время, но пока мы готовили материал, 24 февраля Россия напала на Украину.

“24 февраля началось со звонка коллеги в 5 часов утра. Он меня разбудил и сказал: Все! Началось!”, – рассказывает Александр.

Наш собеседник оперативно спас бизнес и в первые дни перевез его на запад Украины. Поэтому мы встретились еще раз и продолжили разговор о том, как Culver Aviation эвакуировал людей, оборудование и наработки. А также о том – как война заставила мирную компанию заниматься помощью армии.

Первый SKIF в небе

После окончания школы и получения высшего образования в КПИ Александр Даниленко, будущий учредитель и СЕО Culver Aviation, работал в IT-направлении – создавал инфраструктуры банков, гостиниц, был системным архитектором. В 2013 году он создал свою первую компанию, а после начала войны на Донбассе, в 2014 году, ему представился шанс присоединиться к волонтерской группе, которая занималась поставкой беспилотников воинам АТО. С тех пор в офисе Александра всегда сохраняется знамя со словами благодарности от наших защитников.

“Тогда я увидел перспективу аэромониторинга с точки зрения бизнеса. В 2016 году у нас уже появился самолет собственной разработки SKIF, которыми переориентировали под нужды аграриев. Сразу после выпуска 5 комплектов – передали их заказчикам. Также мы учили людей управлять этими дронами. С каждым годом мы усовершенствовали электронику и ПО самолета, а в 2019 году пришло понимание, что нужно перейти на модель продажи услуг, а не аппаратов”.

Александр начал новый этап развития своего бизнеса и параллельно – искал инвесторов для поддержки его инженерных и бизнес-идей. В 2021 году после многих переговоров с разными инвесторами Даниленко выбрал в партнеры холдинг TECHIIA – так появилась компания Culver Aviation.

“ С 2014 года поиск инвестора – это постоянная часть работы. Необходимо регулярное поступление средств, чтобы не останавливался процесс разработки . Мы общались со многими инвесторами, меняли предложение в зависимости от их запросов, постоянно усовершенствовали его. Таким образом предложение становилось лучше и лучше. В определенный момент мы договорились с TECHIIA из-за схожих взглядов на развитие компании. Ребят из TECHIIA я знаю давно, но пока наше предложение не стало бизнесовым – это была просто дружба”, – рассказывает СЕО Culver Aviation.

Курс на постоянное усовершенствование

До начала войны, вся команда Culver Aviation работала в Киеве, здесь проходил полный цикл по созданию БПЛА SKIF - от разработки электроники до построения самолетов и обучения пилотов. Офис в Киеве работает и сейчас, но появился еще один – на западе Украины.

В Киеве работают конструкторы и программисты – некоторые из сотрудников имеют опыт работы в таких авиагигантах, как корпорация Боинг. Общее количество сотрудников – более 60 высококлассных специалистов. В настоящее время часть из них продолжают работу в новом офисе.

Создание каждого беспилотника начинается с компьютера инженера-конструктора, который просчитывает и проверяет все от размеров лопастей винта до аэродинамических показателей. Затем чертежи передают в производственный цех, где изготавливают пресс-формы и из композита стекловолокна, кевлара и карбона создают фюзеляж будущей "птички".

Ну и собственно техническое наполнение самолета – автопилот, камера, необходимые датчики и прочая электроника.

“ Мы пользуемся готовыми программно-аппаратными комплексами, которые наши специалисты адаптируют под нужды и задачи SKIF . Например, приспосабливаем к потребностям наших самолетов автопилот (по состоянию на начало февраля - delo.ua ), который был анонсирован лишь несколько месяцев назад. И первая партия таких модифицированных автопилотов уже управляет SKIF в небе, – рассказывает Александр Даниленко. - Также инженеры-электроники создают новые алгоритмы управления самолетами, дописывают новые функционалы и создают собственные платы”.

Двухчастотная навигационная система и камеры с большим сенсором позволяют получить точность в масштабе 1 см на 1 пиксель в цифровых картах. Благодаря этому можно различать мельчайшие объекты местности. Это позволяет создать карты высокой точности и произвести необходимые измерения и вычисления в разных индустриях. Если показать одну и ту же карту аграрию, леснику, дорожнику – то каждый увидит свое”, - дополняет Даниленко.

Смена бизнес-модели

Мы начинали с того, что продавали свои дроны заказчикам и учили их персонал, - рассказывает СЕО Culver Aviation. - Но с 2021 года мы полностью перешли на сервисную Drone-as-a-Service (DaaS) модель – предоставляем полный комплекс услуг по авиаразведке для аграриев, дорожников, лесников и т.д.

Клиенту не нужно тратить деньги на покупку техники, и ее обслуживание, а также не тратится время на обучение своей команде . Если нужно измерить поле – на место выезжает профессиональная команда операторов с техникой, быстро выполняет полетную миссию и передает запись аэросъемки в офис картографам и геодезистам для обработки данных. Клиент получает результат в считанные дни. Кстати, благодаря своим разработкам Culver Aviation предоставляет клиенту в 40 раз более детальный снимок, чем тот, что делает спутник.

“Мы нацелены развивать компанию в Украине, для этого – расширяем авиапарк. Если проанализировать рынок конкурентов, то ни у одного из них нет даже десяти самолетов. А у нас их много, потому мы можем предоставлять очень много услуг и очень быстро. Относительно зарубежных заказчиков – это могут быть ситуативные заказчики из соседних стран”, - говорит Даниленко.

После начала войны

“24 февраля 2022 года началось со звонка коллеги в 5 часов утра. Он меня разбудил и сказал: Все! Началось!”. Я собрался и сразу уехал в офис. Это было где-то в 8 часов. Доехал, а в офисе все встревожены. Решили поставить большой телевизор, чтобы наблюдать с коллегами за информацией, и понимать, как на нее реагировать”, - рассказывает Александр Даниленко о первых своих действиях, после того, как началась война.

Следующим шагом было принято решение сохранить всю наработанную информацию, чтобы не потерять разработки.

"Мы начали готовиться покинуть офис в Киеве. Самое ценное в нашей компании – это люди. А уже потом – наработка этих людей . Оборудование или помещение было не в приоритете. Дальше мы решили, как и когда мы будем уезжать, потому что уже через полдня было понятно, что Киев нужно покинуть. К следующему утру мы должны были подготовить транспорт для всех, кто хотел уехать. Также требовалось эвакуировать оборудование и необходимые вещи. 10 человек решили уезжать. Первую неделю мы находились в Киевской области, следили за ситуацией, и затем отправились в западном направлении, которое казалось более безопасным” - говорит Александр.

В результате 40% команды переехали на запад Украины, еще 20% (преимущественно операторами БПЛА) – вступили в ряды ВСУ, включая ТРО.

Первоочередной задачей после релокации стало продолжение разработки нового проекта компании. Также нужно было найти жилье для членов команды и их семей – это один из самых больших вызовов. К слову, компания оплатила первый месяц аренды и комиссию риелторов. Кроме того, все сотрудники, нуждавшиеся в финансовой поддержке, получили аванс зарплаты за два месяца.

Обстоятельства сложились так, что Александр Даниленко вернулся к тому, с чего начинал в 2014 году – теперь его дроны снова помогают украинским военным.

“ Мы отдали на нужды ВСУ 6 самолетов SKIF, их рыночная стоимость – более 200 тыс долларов. По сравнению с тем, сколько жизней они могут спасти – это мелочи . Мы создавали их для картографии, замеров площади полей и строительства дорог, но военные запросили и сейчас наши самолеты SKIF помогают армии”.

Сейчас в компании адаптируются к работе в двух офисах, запускают новую производственную площадку и работают над новыми проектами, желающими вывести на мировой рынок БПЛА. А также открыли бесплатную школу пилотов дронов – говорят, это их еще один маленький вклад в победу Украины.