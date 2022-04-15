Culver Aviation передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства на сумму 1,6 млн грн

БПЛА SKIF используют для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, служб чрезвычайных ситуаций, коммерческих и государственных компаний.

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Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства общей стоимостью 1,6 млн грн.

"Каждый в Украине сегодня или волонтер, или делает то, что умеет лучше всего, чтобы помогать Украине в ее борьбе. Мы хорошо научились делать беспилотные самолеты и хотим, чтобы они служили людям, защищающим нашу страну. Пусть наши шесть самолетов станут частью истории, которую сейчас пишет Украина!" – говорит СЕО Culver Aviation Александр Даниленко.

БПЛА SKIF используют для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, служб чрезвычайных ситуаций, коммерческих и государственных компаний.

Новые "Скифы" переданы защитникам Украины в рамках начатой Culver Aviation масштабной программы по оказанию помощи для защиты страны. С самого начала войны Culver Aviation передала уже четыре БПЛА SKIF и ноутбуков стоимостью 3,2 млн грн, поэтому общая сумма помощи уже составила 4,8 млн грн.

Напомним, что основатели холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников с начала войны открыли новое направление работы ОО "Фундація Течія" "Поддержка свободы Украины". Фонд за месяц работы передал гуманитарной помощи защитникам страны и жертвам войны на 231 млн грн. Те, кто нуждается в помощи, могут заполнить соответствующую заявку. А желающие финансово поддержать, помощь могут перевести средства по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.