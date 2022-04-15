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Culver Aviation передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства на сумму 1,6 млн грн

Culver Aviation передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства на сумму 1,6 млн грн

БПЛА SKIF используют для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, служб чрезвычайных ситуаций, коммерческих и государственных компаний.

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Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства общей стоимостью 1,6 млн грн.

"Каждый в Украине сегодня или волонтер, или делает то, что умеет лучше всего, чтобы помогать Украине в ее борьбе. Мы хорошо научились делать беспилотные самолеты и хотим, чтобы они служили людям, защищающим нашу страну. Пусть наши шесть самолетов станут частью истории, которую сейчас пишет Украина!" говорит СЕО Culver Aviation Александр Даниленко.

БПЛА SKIF используют для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, служб чрезвычайных ситуаций, коммерческих и государственных компаний.

Новые "Скифы" переданы защитникам Украины в рамках начатой Culver Aviation масштабной программы по оказанию помощи для защиты страны. С самого начала войны Culver Aviation передала уже четыре БПЛА SKIF и ноутбуков стоимостью 3,2 млн грн, поэтому общая сумма помощи уже составила 4,8 млн грн.

Напомним, что основатели холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников с начала войны открыли новое направление работы ОО "Фундація Течія" "Поддержка свободы Украины". Фонд за месяц работы передал гуманитарной помощи защитникам страны и жертвам войны на 231 млн грн. Те, кто нуждается в помощи, могут заполнить соответствующую заявку. А желающие финансово поддержать, помощь могут перевести средства по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.