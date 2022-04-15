Culver Aviation передала захисникам України два БПЛА SKIF власного виробництва на суму 1,6 млн грн

БПЛА SKIF використовують для моніторингу поверхні землі і картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій, комерційних та державних компаній.

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Компанія Culver Aviation, яка входить в холдинг TECHIIA і спеціалізується на розробці рішень для повітряного моніторингу, передала захисникам України два БПЛА SKIF власного виробництва загальною вартістю 1,6 млн грн.

"Кожен в Україні сьогодні є або волонтером, або робить те, що вміє найкраще, щоб допомагати Україні в її боротьбі. Ми добре навчились робити безпілотні літаки і хочемо, щоб вони служили людям, які захищають нашу країну. Нехай наші шість літаків стануть частиною історії, яку зараз пише Україна!" — говорить СЕО Culver Aviation Олександр Даниленко.

БПЛА SKIF використовують для моніторингу поверхні землі і картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій, комерційних та державних компаній.

Нові "Скіфи" передані захисникам України в межах започаткованої Culver Aviation масштабної програми із надання допомоги для захисту країни. З самого початку війни Culver Aviation передала вже чотири БПЛА SKIF та ноутбуків вартістю 3,2 млн грн, відтак загальна сума допомоги вже склала 4,8 млн грн.

Нагадаємо, що засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков з початку війни відкрили новий напрям роботи ГО "Фундація Течія" "Підтримка свободи України". Фундація за місяць роботи передала гуманітарної допомоги захисникам країни і жертвам війни на 231 млн грн. Ті, хто потребує допомоги, можуть заповнити відповідну заявку. А охочі фінансово підтримати, допомогу можуть переказати кошти за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.