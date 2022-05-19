Дроны, связь и аптечки: "Фундації Течія" передала новую партию помощи украинским защитникам

Общественная организация "Фундації Течія" направила украинским военным новые квадрокоптеры, средства радиосвязи и тактические аптечки. На покупку организация потратила около $2 млн (58,2 млн грн).

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"Фундації Течія" продолжает обеспечивать защитников Украины согласно их запросам. На этот раз по просьбе командиров подразделений организация приобрела:

радиостанции – 800 шт;

квадрокоптеры – 20 шт;

тактические аптечки – 30 000 шт.

В целом на покупку потратили почти $2 млн (58,2 млн грн). Уже в ближайшее время оборудование и аптечки должны доставить военным.

ОО "Фундації Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за деньги соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет Фонда донаты компаний и физических лиц.

Напомним, защитники Украины уже получили от "Фундації Течія" два беспилотника FlyEye 3.0 стоимостью $1.13 млн (33 млн грн). Это беспилотный авиационный комплекс, разработанный в компании Flytronic. Дрон может развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе до 2,5 часов.