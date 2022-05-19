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Дрони, зв'язок та аптечки: "Фундації Течія" передала нову партію допомоги українським захисникам
Громадська організація "Фундації Течія" направила українським військовим нові квадрокоптери, засоби радіозв'язку та тактичні аптечки. На покупку організація витратила близько $2 млн. (58,2 млн грн).
"Фундація Течія" продовжує забезпечувати захисників України згідно з їх запитами. Цього разу на прохання командирів підрозділів організація придбала:
- радіостанції – 800 шт.
- квадрокоптери – 20 шт.
- тактичні аптечки – 30 000 шт.
Разом на покупку витратили майже $2 млн (58,2 млн грн). Уже найближчим часом обладнання та аптечки мають доставити тим, хто їх потребує.
ГО "Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок Фундації донати компаній та фізичних осіб.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, захисники України уже отримали від "Фундації Течія" два безпілотники FlyEye 3.0 вартістю $1.13 млн (33 млн грн). Це безпілотний авіаційний комплекс, який розробили у компанії Flytronic. Дрон може розвивати швидкість до 120 км/год та перебувати у повітрі до 2,5 годин.