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Олександр Даниленко, СЕО Culver Aviation: “Ми створювали безпілотники для цивільних потреб, але зараз вони допомагають армії”
До 24 лютого 2022 року засновник Culver Aviation Олександр Даниленко робив безпілотники для картографії, замірів площі полів та будівництва доріг, але після початку війни військові дали запит і зараз літаки SKIF допомагають захисникам України. Подробиці у ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua
Наша перша розмова з Олександром Даниленко відбулась ще до війни, але поки ми готували матеріал, 24 лютого Росія напала на Україну.
“24 лютого я прокинувся від дзвінка колеги о 5 годині ранку. Він мене розбудив і сказав: “Все! Почалося!”, - розповідає Олександр.
СЕО Culver Aviation оперативно врятував бізнес, і в перші дні перевіз його на захід України. Тому ми зустрілись ще раз, і продовжили говорити про те, як Culver Aviation евакуював людей, обладнання і напрацювання. А також про те - як війна змусила мирну компанію займатися допомогою армії.Підписуйтеся на наш YouTube канал