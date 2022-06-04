ЗСУ збили на півдні України ворожий безпілотник за $7 млн

Українські військові з повітряного командування "Південь" 4 червня збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". БПЛА окупантів провадив розвідку узбережжя Чорного моря.

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Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога та його задуми! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вартість безпілотника "Форпост" становить 7 мільйонів. доларів. Головне завдання цього БПЛА – збирати розвідувальні дані, вести пошуково-наглядові польоти та пошукові операції. Він також може нести озброєння у вигляді контейнера із ракетою ПТРК.

Зазначимо, турецька компанія Baykar Makina безкоштовно передасть Литві ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.