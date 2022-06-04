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ЗСУ збили на півдні України ворожий безпілотник за $7 млн
Українські військові з повітряного командування "Південь" 4 червня збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". БПЛА окупантів провадив розвідку узбережжя Чорного моря.
Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога та його задуми! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вартість безпілотника "Форпост" становить 7 мільйонів. доларів. Головне завдання цього БПЛА – збирати розвідувальні дані, вести пошуково-наглядові польоти та пошукові операції. Він також може нести озброєння у вигляді контейнера із ракетою ПТРК.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, турецька компанія Baykar Makina безкоштовно передасть Литві ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.
Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.