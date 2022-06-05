Российская армия ведет наступление на Святогорск и перебрасвает технику на Бахмутское направление, - Генштаб ВСУ

Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки в Харьковской области.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня 2022 продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных РБ. В рамках этих мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил Беларуси. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия.

На Северском направлении агрессор провел артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Старикове и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БПЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ к государственной границе. Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокирования основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить у украинские войска на правый берег реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата высот противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.

На Бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, понесших потери враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов украинских войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.

В Южнобужском направлении, в ожидании наступательных действий украинских войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага, уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БПЛА типа "Форпост" на Южном направлении. Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты "Калибр".