В ЕС заявили о необходимости переговоров с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что нужно вести переговоры с Россией и согласился с утверждением президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "нельзя унижать".

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Об этом он заявил в интервью для официального журнала ЕС.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал "не унижать Россию", глава европейской дипломатии подчеркнул, что что "Европейский союз должен продолжать разговаривать с Россией".

"Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", - сказал Боррель.

Он также заметил, все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и Украине необходимо иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию. Поэтому Боррель призвал поставлять Украине больше оружия.

Касательно членства Украины в ЕС, то европейский дипломат убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться.

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ накануне вторжения России", - заявил Боррель.

Он также отметил, что не всем странам удается получить кандидатство в ЕС.

"Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?", – сказал глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, а в Украине французский президент подвергся критике.

Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".