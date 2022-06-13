У ЄС заявили про необхідність переговорів із Росією

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що потрібно вести переговори з Росією та погодився із затвердженням президента Франції Еммануеля Макрона, що Росію "не можна принижувати".

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Про це він заявив в інтерв'ю офіційному журналу ЄС.

Коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, який закликав "не принижувати Росію", глава європейської дипломатії наголосив, що "Європейський союз має продовжувати розмовляти з Росією".

"Це говорить не тільки Еммануель Макрон. Цей вислів втілює реальність: Росія продовжить своє існування після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити, як ми маємо намір із нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, ця агресія, це знищення України, ми все це щовечора бачили по телевізору, і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - сказав Боррель.

Він також зауважив, що всі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, і Україні необхідно мати можливість підійти до цього етапу з позиції сили, щоб Росія більше не могла окупувати територію. Тому Боррель закликав постачати Україні більше зброї.

Щодо членства України в ЄС, то європейський дипломат переконаний, що Україна має європейську культуру та що ЄС може розширюватись.

"Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася долучитися до Європи шляхом реформ напередодні вторгнення Росії", - заявив Боррель.

Він також зазначив, що не всім країнам вдається здобути кандидатство в ЄС.

"Десять років тому у Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. В одних вийде, в інших немає. Що, якби ми зробили те саме для України?", – сказав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, а в Україні французький президент піддався критиці.

Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".