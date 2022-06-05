Ричард Брэнсон c аудиторией в 12,7 млн поделился твиттом Кулебы о критике Макрона

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group и лидер мнений Ричард Брэнсон поделился в своем Twitter публикацией министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, где чиновник жестко критикует заявления французкого президента Эммануэля Макрона.

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French calls not to humiliate Russia are insensitive and wrong. Russian invaders now control one fifth of the country. Thousands have died. Millions have fled. Ukraine is a sovereign country that must be helped by all of us to get their territory back. https://t.co/PgY47Hw0iQ — Richard Branson (@richardbranson) June 5, 2022

Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, в Украине французский президент подвергся критике. В частности Кулеба в своем Twitter написал: " Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни".

С мнением главы МИД согласился Брэнсон, заявив, что, по его мнению, призывы французов не унижать Россию бесчувственны и ошибочны.

"Российские оккупанты сейчас контролируют пятую часть страны. Тысячи умерли. Миллионы бежали. Украина — суверенная страна, которой мы все должны помочь вернуть свою территорию", — подчеркнул Брэнсон.

Напомним, это уже не первое неоднозначное заявление Макрона по поводу РФ. Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".