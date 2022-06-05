Річард Бренсон з аудиторією в 12,7 млн поділився твіттом Кулеби про критику Макрона

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group та лідер думок Річард Бренсон поділився у своєму Twitter публікацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, де чиновник жорстко критикує заяви французького президента Еммануеля Макрона.

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French calls not to humiliate Russia are insensitive and wrong. Russian invaders now control one fifth of the country. Thousands have died. Millions have fled. Ukraine is a sovereign country that must be helped by all of us to get their territory back. https://t.co/PgY47Hw0iQ — Richard Branson (@richardbranson) June 5, 2022

Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, в Україні французький президент зазнав критики. Зокрема Кулеба у своєму Twitter написав: " Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає. Тому що це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитись на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя”.

З думкою глави МЗС погодився Бренсон, заявивши, що, як він вважає, заклики французів не принижувати Росію байдужі та помилкові.

"Російські окупанти зараз контролюють п'яту частину країни. Тисячі померлих. Мільйони змушені тікати. Україна — суверенна країна, якій ми всі маємо допомогти повернути свою територію", — наголосив Бренсон.

Нагадаємо, це вже не перша неоднозначна заява Макрона щодо РФ. Раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".