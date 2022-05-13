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Макрон пропонував Зеленському поступитися суверенітетом України, щоб Путін зберіг обличчя
Президент Франції Еммануель Макрон пропонував поступитися суверенітетом України для збереження обличчя російського лідера Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський категорично відмовився розглядати такий варіант.
Про це український президент повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.
"Мені здається, це не дуже коректно. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це свої території. Це не дуже справедливо. Це втрачений час", - сказав Зеленський у відповідь Макрону.
Нагадаємо, діалог Макрона з Путіним "застопорився" після того, як було оприлюднено свідчення масових вбивств російськими військовими українських мирних жителів у Бучі. Але після перемоги на президентських виборах Макрон знову зателефонував до російського колеги, деталі розмови не розголошувалися.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що під час звернення до Європейського парламенту 9 травня президент Франції виключив вступ України до Євросоюзу найближчим часом. При цьому він додав, що Європа зробить усе, щоб Україна могла встояти, а Росія ніколи не змогла перемогти.