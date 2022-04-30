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Макрон пообіцяв "посилити" військову помощь для України, — ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському «посилити» військову та гуманітарну допомогу.
Лідери двох країн поспілкувалися під час телефонної розмови, повідомляє французьке телебачення BFMTV з посиланням на свої джерела.
Журналісти зазначають: Макрон пообіцяв Зеленському, що Франція продовжить допомогу у збиранні доказу військових злочинів унаслідок вторгнення Росії.
Нагадаємо, 24 квітня у другому турі президентських виборів Макрон здобув перемогу здобувши 58,54% голосів. Ці вибори опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його суперницю – лідера Народного фронту Марін Ле Пен набрала 41,46% голосів французьких виборців. Ле Пен визнала поразку та пообіцяла продовжити боротьбу на парламентських виборах. Свій результат на виборах вона назвала "оглушливою перемогою".