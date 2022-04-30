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Макрон пообещал "усилить" военную мощь для Украины, — СМИ

Макрон пообещал "усилить" военную мощь для Украины, — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «усилить» военную и гуманитарную помощь.

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Лидеры двух стран пообщались во время телефонного разговора, передает французское телевидение BFMTV со ссылкой на свои источники.

Журналисты отмечают: Макрон пообещал Зеленскому, что Франция продолжит помощь в сборе доказательства военных преступлений вследствие вторжения России.

Напомним, 24 апреля во втором туре президентских выборов Макрон одержал победу получив 58,54% голосов. Данные выборов опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Франции.

За его соперницу – лидера "Народного фронта" Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов французских избирателей. Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала "оглушительной победой".

Автор:
Илья Требор