- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Макрон пообещал "усилить" военную мощь для Украины, — СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «усилить» военную и гуманитарную помощь.
Лидеры двух стран пообщались во время телефонного разговора, передает французское телевидение BFMTV со ссылкой на свои источники.
Журналисты отмечают: Макрон пообещал Зеленскому, что Франция продолжит помощь в сборе доказательства военных преступлений вследствие вторжения России.
Напомним, 24 апреля во втором туре президентских выборов Макрон одержал победу получив 58,54% голосов. Данные выборов опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Франции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За его соперницу – лидера "Народного фронта" Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов французских избирателей. Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала "оглушительной победой".