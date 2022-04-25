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Макрон победил на президентских выборах во Франции с результатом 58%

Макрон победил на президентских выборах во Франции с результатом 58%
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ZDF

24 апреля во втором туре президентских выборов Макрон одержал победу, а Ле Пен свой результат назвала "оглушительной победой".

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Эммануэль Макрон выиграл во втором туре президентских выборов, получив 58,54% голосов. Данные выборов опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Франции. 

Фото 2 — Макрон победил на президентских выборах во Франции с результатом 58%
Результаты выборов во Франции. 

За его соперницу – лидера "Народного фронта" Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов французских избирателей. Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. Свой результат на выборах она назвала "оглушительной победой".

По результатам первого тура выборов 11 апреля президента Франции, Макрон получил 28,6% голосов, а Ле Пен – 23,9%, что дало возможность кандидатам выйти во второй тур. 

Президент Владимир Зеленский поздравил нынешнего Президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах. 

"Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эммануэля Макрона с победой на выборах.  Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!", - написал в Twitter Зеленский.

Напомним, что ранее Ле Пен заявляла, что по-прежнему считает Крым российским. 