Макрон переміг на президентських виборах у Франції з результатом 58%

24 квітня у другому турі президентських виборів Макрон здобув перемогу, а Ле Пен свій результат назвала "оглушливою перемогою".

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Еммануель Макрон виграв у другому турі президентських виборів, отримавши 58,54% голосів. Результати виборів опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції.

Результати виборів у Франції

За його суперницю – лідера Народного фронту Марін Ле Пен набрала 41,46% голосів французьких виборців. Ле Пен визнала поразку та пообіцяла продовжити боротьбу на парламентських виборах. Свій результат на виборах вона назвала "оглушливою перемогою".

За результатами першого туру виборів 11 квітня президента Франції Макрон отримав 28,6% голосів, а Ле Пен – 23,9%, що дало можливість кандидатам вийти у другий тур.

Президент Володимир Зеленський вже привітав нинішнього Президента Франції Еммануеля Макрона із перемогою на президентських виборах.

"Вітаю Президента Франції та справжнього друга України Еммануеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! У сильну та об'єднану Європу!", - написав у Twitter Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Ле Пен заявляла, що, як і раніше, вважає Крим російським.