Макрон заявив про готовність Франції надати Україні "надійні" гарантії безпеки — Politico

Президент Франції Еммануель Макрон під час відеоконференції з іншими світовими лідерами повідомив, що його країна готова надати Україні "надійні" гарантії безпеки, які раніше вимагав президент Володимир Зеленський.

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Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Один із радників Макрона заявив, що Париж готовий надати Україні такі "гарантії безпеки", які зможуть запобігти, на думку французької влади, новому вторгненню РФ.

Радник додав: "Нам знадобиться міжнародна структура, щоб задовольнити ці потреби".

У Парижі вважають, що такі гарантії можуть стати альтернативою вступу України до НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що учасниками колективної угоди, що розробляється, про гарантії безпеки України гіпотетично готові стати щонайменше сім іноземних держав.

Зазначимо, що саме глава держави ініціював розробку документа про надання гарантій безпеки для України з боку ядерних держав, включаючи Росію, а також країн-сусідів України, включаючи Туреччину, що призвело б до завершення війни РФ проти України.