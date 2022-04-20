Макрон заявил о готовности Франции предоставить Украине "надежные" гарантии безопасности — Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с другими мировыми лидерами сообщил, что его страна готова предоставить Украине "надежные" гарантии безопасности, которые ранее требовал президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Один из советников Макрона заявил, что Париж готов предоставить Украине такие "гарантии безопасности", которые предотвратят, по мнению французских властей, новое вторжение РФ.

Советник добавил: "Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности".

В Париже считают, что такие гарантии могут стать альтернативой вступлению Украины в НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что участниками разрабатываемого коллективного соглашения о гарантиях безопасности Украины гипотетически готовы стать по меньшей мере семь иностранных государств.

Отметим, именно глава государства инициировал разработку документа о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны ядерных держав, включая Россию, а также стран-соседей Украины, включая Турцию, что привело бы к завершению войны РФ против Украины.