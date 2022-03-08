Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в будущем должен быть заключен коллективный договор о безопасности Украины со всеми ее соседями. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщает пресс-служба президента.

"Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть, — семью и землю", — заявил президент.

По его словам, такой документ должен быть заключен при участии ведущих государств мира — США, Франции, Германии, а также Турции, с которой Украина граничит через Черное море.

"В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия — наш сосед", — отметил также Зеленский.

В то же время пропрезидентская партия "Слуга народа" 8 марта пояснила слова президента, признав также, в частности, что НАТО как организация не поддерживает Украину в идущей ее войне с Россией.

"Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет и четко об этом говорит. У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса, только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие, не самолеты, не защита государства", — констатировали в партии.

В связи с этим там выступают за заключение конкретного договора, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово ее принимать.

"Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины. Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины", — указали в "Слуге народа".

Со своей стороны, как отмечают в партии, Россия должна будет также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать Украине впредь.

"Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отобьются от врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", — пояснили в политсиле.

Напомним, что за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину Зеленский также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.

Отметим также, что вопросы возможной новой системы безопасности в Европе в контексте России и Украины обсуждались перед войной, в начале февраля, при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Оба они посетили тогда и Москву, и Киев, пообщавшись с президентом РФ Владимиром Путиным и с Зеленским. Однако конкретной сути каких-либо предложений тогда не озвучил никто из них.