Україні потрібен колективний договір безпеки з усіма сусідами та провідними країнами світу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в майбутньому має бути укладено колективний договір про безпеку України з усіма її сусідами. Про це він сказав у інтерв'ю американському телеканалу ABC News, повідомляє прес-служба президента.

"Це будуть гарантії не лише для України. Це будуть гарантії і Росії, про які вона постійно говорить. Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що в нас є, – сім’ю і землю", — заявив президент.

За його словами, такий документ має бути укладено за участю провідних держав світу – США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою Україна межує через Чорне море.

"Щодо НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія – наш сусід", – зазначив також Зеленський.

У той же час пропрезидентська партія "Слуга народу" 8 березня пояснила слова президента, визнавши також, зокрема, що НАТО як організація не підтримує Україну в війні з Росією.

"Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років і чітко про це каже. Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу, тільки від окремих держав. Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курсу до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя, не літаки, не захист держави", — констатували у партії.

У зв'язку з цим там виступають за укладення конкретного договору, який може забезпечити Україні повну безпеку, доки НАТО не готове її приймати.

"Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України", — зазначили у "Слузі народу".

Зі свого боку, як зазначають у партії, Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не загрожуватиме Україні надалі.

"Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні Сили відіб'ються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", — пояснили у політсилі.

Нагадаємо, що за тиждень до масштабного військового вторгнення Росії в Україну Зеленський також пропонував надати гарантії безпеки України поза НАТО із забезпеченням міжнародного фінансування українських Збройних сил.

Зазначимо також, що питання можливої нової системи безпеки в Європі в контексті Росії та України обговорювалися перед війною, на початку лютого, за участю президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Обидва вони відвідали тоді і Москву, і Київ, поспілкувавшись із президентом РФ Володимиром Путіним та із Зеленським. Однак конкретної суті якихось пропозицій тоді не озвучив ніхто з них.