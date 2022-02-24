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Ми не боїмося говорити з Росією про нейтральний статус України, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський не відкидає переговори щодо нейтрального статусу України.
Про це він заявив під час свого відеозвернення в ніч проти п'ятниці, 25 лютого.
Гарант поскаржився, що Україна залишається на самоті щодо власного захисту. Він зазначив, що ніхто не готовий воювати разом із нами і всі бояться давати гарантію щодо вступу України до НАТО.
"Сьогодні ми чули з Москви, що вони все-таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я говорю всім партнерам нашої країни - зараз важливий момент. Вирішується доля нашої країни. Я питаю - чи з нами ви? Вони з нами, але нас із собою в Альянс вони брати не готові.Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи — чи буде Україна в НАТО?Запитав прямо.Всі бояться.Не відповідають.А ми не боїмося нічого.Ми не боїмося говорити з Росією, говорити про все.Про гарантії безпеки для нашої країни. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше - які конкретно країни нам їх дадуть?", - заявив Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.
"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.
Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.