Ми не боїмося говорити з Росією про нейтральний статус України, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський не відкидає переговори щодо нейтрального статусу України.

Про це він заявив під час свого відеозвернення в ніч проти п'ятниці, 25 лютого.

Гарант поскаржився, що Україна залишається на самоті щодо власного захисту. Він зазначив, що ніхто не готовий воювати разом із нами і всі бояться давати гарантію щодо вступу України до НАТО.

"Сьогодні ми чули з Москви, що вони все-таки хочуть говорити про нейтральний статус України. Я говорю всім партнерам нашої країни - зараз важливий момент. Вирішується доля нашої країни. Я питаю - чи з нами ви? Вони з нами, але нас із собою в Альянс вони брати не готові.Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи — чи буде Україна в НАТО?Запитав прямо.Всі бояться.Не відповідають.А ми не боїмося нічого.Ми не боїмося говорити з Росією, говорити про все.Про гарантії безпеки для нашої країни. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше - які конкретно країни нам їх дадуть?", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.