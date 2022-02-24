Мы не боимся говорить с Россией про нейтральный статус Украины, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский не исключает переговоры по нейтральному статусу Украины.

Об этом он заявил во время своего видеообращения в ночь на пятницу, 25 февраля.

Гарант пожаловался, что Украина остается в одиночестве в вопросе собственной защиты. Он отметил, что никто не готов воевать вместе с нами и все боятся давать гарантию о вступлении Украины в НАТО.

"Сегодня мы слышали из Москвы, что они все таки хотят говорить про нейтральный статус Украины. Я говорю всем партнерам нашей страны — сейчас важный момент. Решается судьба нашей страны. Я спрашиваю — с нами ли вы? Они с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы — будет ли Украина в НАТО? Спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Мы не боимся говорить с Россией, говорить про все. Про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?", — заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.