Зеленський виступає за компроміс із Росією щодо статусу Криму та Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляє про готовність обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній статус Криму для досягнення компромісу з цього питання, однак виключає визнання Україною півострова територією Росії. Про це він сказав у інтерв'ю американському телеканалу ABC News, повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, український президент заявив про можливість компромісу щодо окупованих до початку повномасштабної війни територій Донецької та Луганської областей, незалежність яких в якості "ДНР" і "ЛНР" вимагає від України визнати Росія.

"Для мене важливо, як житимуть там люди, які хочуть бути у складі України. Мені цікаво, що думають ті, хто бачать себе громадянами Російської Федерації. Однак ми повинні це питання обговорювати. Так само як компроміси в питанні Криму", — сказав він.

За словами президента, Україна не може визнати, що Крим — це територія Росії, а РФ "буде складно визнати", що це територія України.

"Гадаю, ми достатньо розумні, щоб рішення щодо цих двох питань не викликало будь-яких революцій усередині суспільств, щоб цим рішенням були задоволені люди: і ті, хто живуть на тих територіях, і ті, хто живуть в Україні", — сказав Зеленський, нагадавши, що до окупації "ці території були у складі України".

Проте, щоб вирішити всі ці питання, як зазначив глава української держави, Путіну необхідно будет розпочати ведення прямого діалогу.

"Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматумів. Але ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу", — додав він.

Водночас пропрезидентська партія "Слуга народу" 8 березня заявила про неприпустимість відмови України від будь-яких її частин.

"Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим", — наголосили в партії.

При цьому там відзначають, що не сприймають ультиматумів, але "тверезо дивляться" на реальність, у якій Крим, Донецьк і Луганськ залишаються окупованими вже вісім років, на решті території України триває повномасштабна війна, а Росія вимагає визнати "ДНР" та "ЛНР" та російську приналежність Криму.

"Зрозуміло, що ми не будемо цього робити. Але нам треба буде визначитись, яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах нашої цілісної держави. Саме про це говорив президент Зеленський, відповідаючи на питання американського журналіста", — пояснили в партії.

Нагадаємо, що ще до повномасштабної війни з РФ, на початку грудня 2021 року, Зеленський допустив проведення в Україні референдуму як щодо Донбасу, так і щодо Криму, або "загалом щодо припинення війни".

За словами Зеленського, може статися так, що "якась країна пропонуватиме нам ті чи інші умови" з цих питань, і якщо таке станеться, то він "радитиметься з суспільством".

Водночас, як зазначав президент, на той момент такої ситуації не було, інакше він неодмінно оголосив би про це, оскільки "це важливі речі, що стосуються нашого статусу і територій".

Зазначимо також, що на той момент проведення прямих переговорів з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", підтримувало 56% українців.

Однак голова Офісу президента Андрій Єрмак через два тижні заявив, що про проведення всеукраїнського референдуму про майбутнє Донбасу на той час не йшлося.

У свою чергу в січні Зеленський заявляв, що "настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту", і українська сторона готова до "необхідних рішень" у ході нового саміту за участю його, Путіна та лідерів Франції та Німеччини.

Росія ж наразі заявляє про готовність зупинити розпочаті 24 лютого бойові дії проти України у разі визнання нею Криму частиною РФ, а також визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", причому в межах відповідно Донецької та Луганської області цілком.